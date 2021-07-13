Suç örgütü lideri ikizlere 180'er yıl hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekim 2020'de, 'İkizler' adı verilen suç örgütüne operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarına suç örgütünün liderleri Ertan ve Altan K. ikiz kardeşlerin de bulunduğu 14 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; değişik çap ve modellerde 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda fişek, 6 pompalı tüfek ve tüfeklere ait çok sayıda fişek, 1 sallama tabir edilen bıçak, 2 polis rozeti, 1 askeri üniforma, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan ve Altan K.'nin de aralarında bulunduğu 10'u mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.



14 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI



'İkizler suç örgütü'ne yönelik savcılık soruşturması tamamlandı. 10'u tutuklu 14 kişi hakkında düzenlenen ve mahkemece kabul edilen iddianamede örgütün liderliğini ikizler Altan ve Ertan K.'nin yaptığı, Rakıp Sadık E., Selçuk U., Orhan K. ve Oğuzhan T.'nin ise yönetici pozisyonunda oldukları belirtildi.



Bu kişilerin, Altındağ ilçesi Altınpark Mahallesi'nde kahve ve Çankaya Bahçelievler Mahallesi’nde kafe işlettikleri ve bu iş yerleri sayesinde çevrelerine sıradan esnaf gibi görüntü verdikleri belirtildi.



Şüphelilerin Altındağ, Çankaya, Akyurt ilçelerinde kahve, büfe, kafe işleten esnaf üzerinde baskı kurarak 'haraç' adı altında para topladığı, vermeyenlere yönelik silahlı eylemde bulunduğu belirtildi.



Şüphelilerin, bu eylemlerine ilişkin görüntüleri de sosyal medyadan yayınladıkları aktarıldı. Şüphelilerin tehdit, darp, cebir, yıldırma gibi eylemlerde bulundukları esnaftan şikayetçi olanları da yine tehdit ve baskı ile korkuttukları belirtildi.



"KONUŞURKEN SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ"



İddianamede, suç örgütünün karıştığı suçlar ve örgüt üyeleri arasında tespit edilen iletişim kayıtları yer aldı. Sosyal medyada yayınladıkları iş yeri basma olayında yaralanan müşteki H.A.'nın da ifadesine yer verildi.



H.A., ifadesinde, sitelerdeki iş yerine gelen kişinin 'İkizler' diye tabir edilen Altan ve Ertan K.’nin kendisini ziyaret etmek istediğini söylediğini belirterek, "Yaklaşık 15 dakika sonra iki kardeş ismini bilmediğim kişilerle iş yerime geldi. Bir süre sonra ofise başkaları da geldi. Çıkmak istedim ancak engel oldular. Bu sırada Altan K. normal bir şekilde sohbet ederken, silahını çıkararak bacağıma ateş etti" dedi.



Karşılık vermek istediğinde Altan K.'nin 3 el daha ateş açtığını daha sonra tekmelenye ve yumruklanmaya başlandığını anlatan H.A., "Kendime geldiğimde kimliğimi, cüzdanımı, telefonumu, paramı ve cebinde bulunan bütün her şeyi aldıklarını anladım. Tedavi gördüm ancak bacağımda kalıcı hasar oluştu. Saldırı görüntülerini de sosyal medyada yayınlayarak diğer esnafa gözdağı vermek istemişler" diye konuştu.



180'ER YIL HAPİS TALEBİ



Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile 14 kişi hakkında dava açıldı.



Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ertan ve Altan K. hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 180'er yıl hapis talep edildi. Diğer sanıklar hakkında da farklı suçlardan değişen yıllarda hapis cezası talep edildi.

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POLİSLERE POMPALI İLE ATEŞ AÇIP KILIÇLA DİRENDİ