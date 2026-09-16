Suç örgütü lideri Pülümür Vadisi'nde yakalandı. Termal kamera ile ısı tespiti yapıldı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütleri ve suç ekosistemleriyle mücadele kapsamında 14 Eylül sabahı “Sokaklar Güvende” operasyonu düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan C.S.’nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.



Silahlı tehdit ve kasten yaralama olayları ile cezaevinden firar etmesi nedeniyle hakkında toplam 14 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve suç örgütü lideri olduğu belirtilen C.S., ilk operasyonda yakalanamadı. Bunun üzerine çalışmalar kırsal bölgelerde yoğunlaştırıldı.