Suç örgütüne helikopter destekli operasyon: 25 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı suç örgütüne yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda, yağma, ev, iş yeri ve oto kurşunlama, silahla yaralama gibi çeşitli suçları işledikleri iddiasıyla 50 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla, 7'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.