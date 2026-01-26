Suç örgütünün 11 milyar lirasına el konuldu

Suç örgütleriyle mücadele sürüyor.

Mersin’de Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesinin tutuklandığını ve 19’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

23 ARAÇ İLE 10,7 MİLYAR LİRALIK 85 BANKA HESABINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına da el konuldu.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda; organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik; tehdit ve baskı yaptıkları, 2 Kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."