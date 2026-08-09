Suça sürüklenen çocuk düzenlenmesi. Bakan Çiftçi: Sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , sosyal medya hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Tek bir çocuğu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceklerini belirten Çiftçi, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır. Bir nesli korumak ise Türkiye 'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Annelerin endişesi, babaların adalet arayışı ve milletimizin gür sesi, devletimizin vizyonunda devasa bir ortak vicdana dönüştü. Çocuk Koruma Kanunu sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor.” diyerek şunları kaydetti:

"Tehdit değişir, koruduğumuz emanet değişmez, gözümüzden daha kıymetli çocuklarımız. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve tüm kolluk birimlerimizle sahadayız. Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kanunun milletimize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK YASASI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun teklifi dün Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Yeni düzenleme ile cezalar artırılırken, cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek.