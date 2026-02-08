Suça sürüklenen çocuklar. Bakan Tunç: Meclis'te yasal düzenlemeler gündeme gelecek

Türkiye’yi derinden sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin üzerinden bir yıl geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ahmet Minguzzi ile Atlas Çağlayan cinayetlerini hatırlatan ve işlenen son cinayetlerin “suça sürüklenen çocuklar” konusunu gündeme getirdiğini belirten Bakan Tunç şöyle konuştu:

"Çocukların birbirlerine karşı suç işlemeleri ya da çocukların büyüklere karşı suç işlemeleri suça sürüklenen çocuklar konusunu ülkenin gündemine getirmiş oldu. Geldiğimiz noktada çocukların bu suçlara iştirak etmemesi anlamında hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızda yeniden değerlendirme yapma ihtiyacı kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık anlamında bir ihtiyaç olduğu da açık. Bu anlamda biz Meclis grubunda bir taslak üzerinde çalışmıştık Adalet Bakanlığı olarak. Her dosya her olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilmesi olması düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk."

Komisyon çalışmaları bittikten sonra oluşacak rapora göre Meclis'te yasal düzenlemelerin gündeme geleceğini söyleyen Bakan Tunç "Çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması, alınması gereken tedbirler, gerek cezalandırma gerek önleyici tedbirler bakımından etraflıca araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu." ifadelerini kullandı.

MATTIA AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

Türkiye'nin aylarca konuştuğu cinayet 24 Ocak 2025'te Kadıköy'de işlenmişti.

Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (14), bisikletli bir grupla tartışma yaşamıştı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi beş yerinden bıçaklamıştı.

B.B.'nin yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelemişti.

Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirmişti.