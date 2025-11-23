Sucuklu tost hastanelik etti

23.11.2025 15:45

Sucuklu tost hastanelik etti
DHA

Diyarbakır'da bir marketten sucuk alıp, sucuklu tost yapan anne ile oğlu hastanelik oldu.

Zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez Diyarbakır.

 

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.

 

F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu oğlu Ü.A. ile birlikte yedi.

 

HASTANEYE KALDIRILDILAR

 

Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

 

SUCUKTAN NUMUNE ALINDI

 

F.A. ve oğlu Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. F.A. ve Ü.A.'nın tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı.

 

F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.

