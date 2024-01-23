Sudanlı üniversite öğrencisi, alacak kavgasında öldürüldü

Gaziantep'te Yeditepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan (23), bir süredir çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Altahir, Atta Almanan’ı bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.