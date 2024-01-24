Sudanlı üniversite öğrencisini öldüren işletmeci tutuklandı

Gaziantep'te Sudanlı öğrenci Atta Almanan'ın (23) katili tutuklandı.



Olay, pazartesi günü gece saatlerinde Yeditepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi olan Atta Almanan, bir süredir yanında çalıştığı kendisi gibi Sudan uyruklu olan kafe sahibi Abobekir Altahir ile alacak meselesi nedeniyle tartıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan tartışma sırasında Altahir, üniversite öğrencisi Atta Almanan’ı bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Almanan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



YAKINLARININ GELMESİ BEKLENİYOR



Almanan’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından arkadaşları tarafından teslim alınarak Yeşilkent Mezarlığı morguna konuldu. Almanan’ın cenazesinin Sudan’dan gelen aile yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.



Olayın ardından gözaltına alınan kafe sahibi Abobekir Altahir ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.