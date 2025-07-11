Sude'yi hayattan koparan kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletteki 25 yaşındaki Sude Koyuncu yaşamını yitirdi.

Sude'yi hayattan koparan kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında Soner Kütahya'nın kontrolünü kaybettiği devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletteki Sude Koyuncu'nun (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Koyuncu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Yaralanan motosikletin sürücüsü Kütahya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Kütahya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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