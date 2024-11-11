Suikast silahları ile yakalanan şahıs tutuklandı

Elinden bilgilere göre, Şuhut ilçesinde H.Ş. isimli şahsın İstanbul'dan ruhsatsız silah getireceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.



Şahsı takibe alan ekiplerin düzenlediği operasyonda, suikast silahı olarak bilinen iki adet 'Glock' marka silahla yakalanan H.Ş. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

