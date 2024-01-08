Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in biyografisi

Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart yerel seçimlerinde oy verecek olan birçok kişinin merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı olan Şükrü Başdeğirmen'in hayatı, kariyeri ve yaşamı merak ediliyor. Peki, Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in biyografisi

Şükrü Başdeğirmen, 1962 yılında 'da dünyaya geldi. Başdeğirmen, İşletme Fakültesi öğrenimi ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesinde yaptı.

Şükrü Başdeğirmen, belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Isparta seçildi.

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