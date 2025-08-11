Şükrü Ersoy'dan beklenen İstanbul depremi uyarısı: "Türkiye İstanbul'a bakamaz"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bir bina yıkıldı.

Enkaz altında kalan 4 vatandaş ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi ise kendi imkanlarıyla çıktı.

Kurtarılan 81 yaşındaki bir vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Yaşanan depremin ardından NTV canlı yayınında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi:

"Burası Simav fayı. Bu artçılar başka tarafa kaymazsa giderek sönümlenecektir.

Burada gerilim transferi olmuştur. Her zaman deprem olan yerin komşu fayları risk altındadır. Buraları izlemek lazım.

Bingöl Karlıova'dan Erzincan'a kadar olan Yedisu Fayı en rikli bölge şu an.

Türkiye'de 5,5'dan büyük deprem oluşturacak 500'ün üzerinde fay var."

