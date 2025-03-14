Şükrü Genç kariyeri: Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kimdir?

Türk politikacı ve inşaat mühendisi Şükrü Genç 20 Haziran 1954 Şebinkarahisar doğumlu Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği 2009 Türkiye yerel seçimlerinden 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine kadar Sarıyer Belediye Başkanı olarak görev yaptı.



İlköğrenimini 1965 yılında Rumelihisarı semtindeki Şair Nigar İlkokulu’nda, orta öğrenimini 1969'da Emirgan Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi-Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü’ne devam etti. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü’nden 1982–1983 döneminde mezun oldu.



20 Şubat 2024'te yapmış olduğu açıklamada 2024 yerel seçimlerinde bağımsız Sarıyer Belediye Başkanı adayı oldu. Seçimi %8.05 ile üçüncü bitiren Genç seçimi kaybetti.