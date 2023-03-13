Sulama göleti patladı, beldeyi sel aldı

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesinin Dözköyü Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Belde yakınlarında bulunan sulama göleti eriyen kar suları nedeniyle gece saatlerinde patladı. Gölet suyu kısa sürede sele dönüştü. Beldeye bağlı Dözköyü Mahallesi’ne kadar ulaşan sular, mahallede maddi hasara neden oldu.

İlk bilgilere göre suya kapılan bazı büyükbaş hayvanlar telef olurken; 1 minibüs, 2 traktör ve bazı araçlar ile evlerde ise maddi hasar oluştu.



Olay sonrası mahallede hasar tespit çalışması başlatıldı. Öte yandan; belde sakinleri tarafından cep telefonlarıyla çekilen görüntüler oluşan hasarın boyutunu gözler önüne serdi.