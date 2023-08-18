Sulama göletinde 2 çocuk boğuldu

Köylüler, suda kaybolan Elif Berfin Demir (12) ile Serayi Çelik'in (11) ise cenazelerine ulaştı.



İlçedeki hastaneye getirilen Demir ile Çelik'in cenazeleri, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.



Olayın ardından göletin suyu boşaltılarak tahliye edildi. Hastaneye gelen çocukların yakınları gözyaşı döktü.

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