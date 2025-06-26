Sulama havuzuna giren genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da sulama amaçlı kullanılan havuza giren genç boğularak hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kırsal Kayayolu Mahallesi'nde sulama amaçlı kullanılan havuza giren 28 yaşındaki Rojhat Polat, dengesini kaybederek battı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, Polat'ı sudan çıkartıp yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili inceleme sürüyor.
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