Sulama kanalına çarpan motosikletli yaşamını yitirdi

Türkiye Profesyonel Motosiklet Sevdalıları üyesi Mustafa Karaca (42) idaresindeki motosiklet, Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi Akköy kavşağında virajı alamayarak sulama kanalına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Mustafa Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün eşi Sema Karaca (41) ise ağır yaralandı.
Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sema Karaca, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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