Sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Adana'nın Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen traktör, seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü Süleyman Şimşir'in (46) kontrolünden çıktı.



Şimşir, sulama kanalına devrilen aracın altında kaldı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.