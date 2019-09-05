Niğde'de merkeze bağlı Karaatlı beldesinde Mehmet Can Dinçsoy (2), dengesini kaybederek su kanalına düştü.
Ailesi tarafından sudan çıkartılan Dinçsoy, Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dinçsoy müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Niğde'de sulama kanalına düşen 2 yaşındaki Mehmet Can Dinçsoy, hayatını kaybetti.
Niğde'de merkeze bağlı Karaatlı beldesinde Mehmet Can Dinçsoy (2), dengesini kaybederek su kanalına düştü.