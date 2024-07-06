Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

Erzincan'da sulama kanalına düşen araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişi yaralandı

'da Binali T'nin kullandığı araç, Erzincan-Çağlayan kara yolu Aktepe yol ayrımı mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan E.T. (44), T.T. (2), Ç.V.T (27) ve C.T. (79) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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