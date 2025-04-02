Sulama kanalına düşen çobanın acı ölümü

Sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli (37), yağış sonrası kayganlaşan yoldan eşeğiyle birlikte sulama kanalına düştü.



Akıntıya kapılan çoban ve eşeği gözden kaybolurken olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbarla bölgeye giden arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Sulama kanalından çıkarılan Gizli'nin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.