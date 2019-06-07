Gaziantep'ten bayram ziyareti için Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), dün sulama kanalı tarafına gezmeye gitti. Eve dönmeyince yakınları Birişik'i aramaya başladı.
Jandarma ve AFAD ekiplerince sabaha kadar kanalda aranan Birişik'in cesedi, çalışmaların başladığı yerin yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulundu. Kanaldan çıkarılan ceset, otopsi için Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayı haber alarak sulama kanalına gelen yakınları ise Birişik'in cesedini görünce gözyaşına boğuldu.
Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu (Bayram için Şanlıurfa'ya gelmişti)
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Gaziantep'ten bayram ziyareti için Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), dün sulama kanalı tarafına gezmeye gitti. Eve dönmeyince yakınları Birişik'i aramaya başladı.