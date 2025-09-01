Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Ethem Poyraz Ovaçin, boğularak yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Ozanlar Mahallesi'nde sulama kanalına düşen Ethem Poyraz Ovaçin (16), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
