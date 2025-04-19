Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk mahallesinde akşam saatlerinde ortadan kaybolan beş yaşındaki Ali Bulut, mahalleli ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sıralarında sulama kanalında ölü bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Oğulcuk mahallesinde toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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