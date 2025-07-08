Sulama kanalına düşen genç yaşamını yitirdi

Bafra Bahçeler Mahallesi Saklı Bahçe Düğün Salonu mevkisinde, Uğur Umay (30) arkadaşlarıyla birlikte alkol almak amacıyla arabayla sulama kanalı kenarına geldi. Gece saat 01.45 sıralarında araçtan inen Umay, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü.

Durumu fark eden arkadaşları hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, akıntının güçlü olması nedeniyle zorluk yaşadı. Yaklaşık 5 kilometre sürüklenen Uğur Umay, itfaiye dalgıcı Cüneyit Gelgeç tarafından sudan çıkarıldı. Ancak yapılan incelemede genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Umay’ın yanında bulunan arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

