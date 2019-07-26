Van'ın Gürpınar ilçesi Yolaşan Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Tunç (23), yürüdüğü sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Akıntıya kapılarak kaybolan Tunç'un cesedi, bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
Tunç'un cesedi, otopsi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü.
Olayı yerine gelen Tunç'un yakınları sinir krizi geçirdi.
Sulama kanalına düşen kişi boğuldu
Anadolu AjansıTürkiye
Van'ın Gürpınar ilçesinde sulama kanalına düşen 23 yaşındaki Rıdvan Tunç boğularak hayatını kaybetti.
Van'ın Gürpınar ilçesi Yolaşan Mahallesi'nde yaşayan Rıdvan Tunç (23), yürüdüğü sırada dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.