Sulama kanalına düşen otomobilde mahsur kalan 6 kişi, vatandaşlarca kurtarıldı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvarda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, demir bariyerleri yıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.
Araçtan çıkan 6 kişi, otomobilin üzerinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların suya atlamasıyla otomobilin tavanında mahsur kalan 6 kişi, teker teker kanaldan kıyıya çıkarıldı. Kazazedelerin kurtarılma anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kontrol amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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