Sulama kanalına düşen Yaprak'tan acı haber

Adana’da sulama kanalına düşen 15 yaşındaki kızın cansız bedeni, su altı polisleri tarafından bulundu.

Sulama kanalına düşen Yaprak'tan acı haber
Sulama kanalına düşen Yaprak, kayboldu

Sulama kanalına düşen Yaprak, kayboldu

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Yüreğir ilçesi Bahar Caddesi'nde sulama kanalının kenarında oynayan Yaprak Sabuha Ebu Halip (15), dün saat 11.20 sıralarında iddiaya göre dengesini kaybedip, suya düştü.

Halip'i suda çırpınırken görenler, durumu polise bildirdi. Akıntıya kapılan Halip, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.

Ekipler, Halip'in cansız bedenini, düştüğü noktanın 400 metre uzaklığında buldu. Halip'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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