Sulama kanalına düşüp akıntıyla sürüklendi

Adana'da sulama kanalına düşen Tezcan Kanal, akıntıyla birlikte sürüklendi. Kanal’ı mahalleli suya atlayıp kurtardı.

Sulama kanalına düşüp akıntıyla sürüklendi

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde sokakta yürüyen Tezcan Kanal, dengesini kaybederek Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına düşüp akıntıda sürüklenmeye başladı.

Çevredekiler, suya atlayıp kadını kurtarmaya çalıştı. Bir süre akıntıda sürüklenen gençler, kadını kıyıya çıkarmayı başardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Tezcan Kanal’ı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanal’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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