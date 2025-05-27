Sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Kahramanmaraş’ta girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Kılavuzlı Sulama Kanalı'na giren yabancı uyruklu 12 yaşındaki Musto C., akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kanaldan çıkardığı çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
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