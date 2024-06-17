Sulama kanalına giren çocuktan acı haber

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Sulama kanalına giren çocuktan acı haber

Taşkuyu köyünde serinlemek için sulama kanalına giren Mustafa Dağ (14), bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Samsat Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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