Sulama kanalına giren genç boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalına giren 22 yaşındaki Abdulselam Toraman boğularak hayatını kaybetti.

Sulama kanalına giren genç boğuldu

'in Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki fırında çalışan Abdulselam Toraman (22), berbere gitmek için iş yerinden izin alarak çıktı.

İddiaya göre, berbere gitmeden önce kıyafetlerine bulaşan unu temizlemek isteyen Toraman, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı.

Suya atlayan çevredeki vatandaşlar, genci kanaldan çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Toraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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