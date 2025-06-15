Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı.

Serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren Bünyamin Çiçek (13) ile ismi öğrenilemeyen orta yaşlardaki yabancı uyruklu olduğu iddia edilen kişi, akıntıya kapıldı.

Gözden kaybolan iki kişiyi kurtarmak için AFAD, dalgıç polisler ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden ekipler, kayıp iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.