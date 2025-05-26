Sulama kanalına uçan cipteki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
Adana'da sulama kanalına uçan cipteki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Cipten çıkan 2 kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı.
Durumu gören çevredekiler, kanala girerek 2 kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı.
Olay güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik Kazası
- Sulama Kanalı
- Adana Seyhan