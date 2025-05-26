Sulama kanalına uçan cipteki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı

Adana'da sulama kanalına uçan cipteki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sulama kanalına uçan cipteki 2 kişiyi çevredekiler kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cipten çıkan 2 kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı.

Durumu gören çevredekiler, kanala girerek 2 kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı.

Olay güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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