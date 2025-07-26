Sulama kanalına uçan pikapta can verdi
Aydın'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen pikabın sürücüsü 52 yaşındaki ziraat mühendisi Özay Usta yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde Cumhuriyet mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Ziraat mühendisi Özay Usta yönetimindeki pikap Devlet Su İşleri’ne (DSİ) bağlı sulama kanalına uçtu.
Olay yerine sevk edilen ekiplerin sudan çıkardığı Özay Usta'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sulama kanalındaki araç ise çekici yardımıyla çıkarıldı.
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