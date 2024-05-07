Sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu: 3 kişi gözaltında

Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu. Başı kesilmiş cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.’ye ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.