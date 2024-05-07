Sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu: 3 kişi gözaltında

Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş bir ceset bulundu. Jandarma ekiplerince 3 kişi gözaltına alınırken, cesedin baş kısmına ise henüz ulaşılamadı.

Sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu: 3 kişi gözaltında

Merkez ilçesine bağlı Dere köyünde, terk edilmiş bir araç bulan vatandaşlar, durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine köye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terk edilmiş halde bulunan aracın yakınında su kanalının altına atılmış halde başı kesilmiş bir ceset buldu. Başı kesilmiş cesedin Araç ilçesi İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kayıp olan A.Y.’ye ait olduğu tahmin edilirken, jandarma ekipleri Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde Ş.K., N.K. ve E.Ö.’yü gözaltına aldı.

Sulama kanalında başı kesilmiş ceset bulundu: 3 kişi gözaltında - 1

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği otopsi incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

Öte yandan, jandarma ekipleri iz takip köpeği ve komando birliklerinin de desteğiyle su kanalında bulunan cesedin kayıp baş bölgesini bulmak için aramalarını sürdürüyor.

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