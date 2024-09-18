Sulama kanalında ceset

Antalya'da sulama kanalında bir kişinin cesedi bulundu. Cesedin parmak izinden Ersin Akman ait olduğu belirlendi.

Sulama kanalında ceset

Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Kanal Sokak’ta sulama kanalında sazlık alanda hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Sulama kanalında ceset - 1

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmada, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan parmak izi çalışmasında ölen kişinin Ersin Akman olduğu tespit edildi.

Akman'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

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