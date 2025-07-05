Sulama kanalında ceset soruşturmasında tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modern Evler Mahallesi'nde 2 Temmuz'da su kanalı kenarında Aziz Sağlamoğlu'nun (41) cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.



Ekipler, olay günü Sağlamoğlu'yla uyuşturucu içtiklerini tespit ettiği Ç.K, U.K. ve C.C.P'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Modern Evler Mahallesi'nde kanalın kenarında ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki Aziz Sağlamoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

