Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalına sürüklendiği görülen ceset, dalgıç polislerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'ndeki sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, kanala girerek cesedi kıyıya çıkardı.
İncelemede cesedin 41 yaşındaki Umut Pirçek'e ait olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Pirçek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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