Sulama kanalında kadın cesedi bulundu: Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Seddesi üzerindeki sulama kanalında bir işçi, hareketsiz yatan kişiyi fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan ailesince hakkında kayıp ihbarı yapılan Derya D.'ye (38) ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

