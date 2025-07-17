Sulama kanalında kadın cesedi bulundu: Samsun'da şüpheli ölüm
Samsun'da Kızılırmak Seddesi üzerindeki sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Seddesi üzerindeki sulama kanalında bir işçi, hareketsiz yatan kişiyi fark etti.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan ailesince hakkında kayıp ihbarı yapılan Derya D.'ye (38) ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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