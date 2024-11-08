Sulama kanalında kaybolan Yusuf'tan acı haber

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Bedir'in cesedi bulundu.

Sulama kanalında kaybolan Yusuf'tan acı haber

Merkez Yüreğir Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde, dün, kardeşiyle girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında kapıldığı akıntıda kaybolan Yusuf Bedir'i (14) bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sulama kanalında kaybolan Yusuf'tan acı haber - 1

NE OLMUŞTU?

Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir ve Ahmet Bedir (13), Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde girdikleri DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılmıştı.

Olay yerinden geçerken çevredekilerin yardım istediği İsa Aslan (32) girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i kurtarmış, Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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