Sulama kanalından ceset çıktı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonrası sudan çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yurt Haber
- Şanlıurfa Haliliye
- Adli Tıp Kurumu