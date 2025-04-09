Sulama kanalından ceset çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sulama kanalından ceset çıktı

Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında ceset gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonrası sudan çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...