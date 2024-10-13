Sular altında kalan kahvehanede oyuna devam ettiler

Bursa’da şiddetli yağmurun ardından bir kahvehaneyi su bastı. Kahvehanedeki vatandaşlar ise sulara aldırış etmeden oyunlarına devam etti.

Sular altında kalan kahvehanede oyuna devam ettiler

Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası kent merkezini şiddetli ve dolu vurdu.

Sular altında kalan kahvehanede oyuna devam ettiler - 1

Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehaneyi de suları bastı. Kahvehane göle dönerken, bazı vatandaşların buna aldırış etmeden oyunlarına devam etmesi kameraya yansıdı.

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