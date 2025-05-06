Sular çekildi, tarihi mezarlar definecilerin hedefi oldu
Van Gölü’nde yaşanan su çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi mezarlar, definecilerin hedefi haline geldi.
Van Gölü’nün yükselen suları nedeniyle su altında kalan, halk arasında "mezarlık alanı" olarak bilinen motifli taş yapılar Bitlis’in Tatvan ilçesinde ortaya çıkmaya başladı.
Taşların bir kısmında haç işaretleri dikkat çekerken, bazılarında farklı dönemlere ait olduğu düşünülen çeşitli motifler yer alıyor. Bu durum, bölgenin çok kültürlü tarihine ışık tutabilecek nitelikte.
KAÇAK KAZI TAHRİP ETTİ
Uzun yıllardır göl sularının yuttuğu bu taşlar, şimdi ise bilinçsizce yapılan kaçak kazıların tehdidi altında.
Kaçak kazılar sebebiyle alandaki bazı mezar taşlarının kırıldığı, bazı mezarların ise kazılarak tahrip edildiği görülüyor.
Her geçen gün artan define arayışı, bu değerli taşlara büyük zarar veriyor.
"HENÜZ BİLİMSEL BİR ARAŞTIRMA YAPILMADI"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, Adabağ köyü açıklarında görülen taşların mezarlık ya da yerleşim yerine ait olabileceğini belirtti.
Ancak bölgede henüz sistematik ve bilimsel bir araştırma yapılmadığı için taşların mahiyeti hakkında kesin bir bilgi olmadığını vurguladı.
Demirtaş, "Son dönemlerde yaşanan büyük su çekilmesiyle birlikte sular altında kalmış bazı tarihi motifler, taş yapılar, dikili taşlar ve muhtemel yerleşim yeri kalıntıları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, söz konusu alanın bir yerleşim yerine mi yoksa bir mezarlığa mı ait olduğu sorusu gündeme gelmiştir." dedi.
"KORUMA TEDBİRLERİ ALINMALI"
Prof. Dr. Demirtaş, bölgede defineciler tarafından yapılan kaçak kazıların ciddi bir tahribata yol açtığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ne yazık ki bu taşların bulunduğu alan ve çevresindeki diğer tarihi bölgeler, defineciler tarafından büyük ölçüde tahrip edilmektedir. Bu alanların, definecilere karşı koruma tedbirleriyle güvence altına alınması büyük önem taşımaktadır."
"DEFİNE; MEZARLIKTA, KİLİSEDE, CAMİDE OLMAZ"
Define arayışının mezarlıklar, ibadet yerleri gibi alanlarda hiçbir şekilde anlam taşımadığını belirten Demirtaş, "Define; mezarlıkta, kilisede, camide olmaz. Bu tür yerlerde define aramak beyhude bir çabadır. Bu vesileyle define arayanlara bunu bir kez daha hatırlatmak isterim." diye konuştu.
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