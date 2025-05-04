Sular yükseldi, ırmakta mahsur kaldılar
Manavgat Irmağında suların azalması ile oluşan adacıkta alkol alan bir grup arkadaş, suların yeniden yükselmesi ile mahsur kaldı. Yüzme bilenler kıyıya ulaşırken, iki kişi ise itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.
Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezine Manavgat Irmağında iki kişinin mahsur kaldığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar ile Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi.
Manavgat Şelalesinin alt kısmında uyarılara rağmen sık sık mahsur kalma olaylarının yaşandığı bölgede mahsur kalan iki kişi, itfaiyeye ait botla mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
"IRMAĞIN YÜKSELDİĞİNİ FARK ETMEDİK"
Ordu’dan Alanya’ya inşaatlarda çalışmaya geldiklerini belirten Mustafa Endelek, izin gününde arkadaşlarıyla Manavgat’a gezmeye geldiklerini söyledi.
Arkadaşlarıyla Manavgat Şelalesi'ni gezdikten sonra araçla ırmağın karşı kıyısına gittiklerini belirten Endelek, "Irmak kıyısına geldiğimizde mahsur kaldığım yerde masa kurup eğlenenler vardı. Biz de yürüyerek oraya gittik. Irmağın yükseldiğini fark etmedik. Arkadaşlarım kıyıya çıkarken ben yüzme bilmediğim için korktum ve çıkamadım. Özkan kıyıya çıkıp geriye benim yanıma döndü. Beni kıyıya çıkmaya ikna edemedi. Benim yakınlarımdan boğulanlar olmuştu. AFAD’ı aradık ve gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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