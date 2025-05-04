Sular yükseldi, ırmakta mahsur kaldılar

Arkadaşlarıyla Manavgat Şelalesi'ni gezdikten sonra araçla ırmağın karşı kıyısına gittiklerini belirten Endelek, "Irmak kıyısına geldiğimizde mahsur kaldığım yerde masa kurup eğlenenler vardı. Biz de yürüyerek oraya gittik. Irmağın yükseldiğini fark etmedik. Arkadaşlarım kıyıya çıkarken ben yüzme bilmediğim için korktum ve çıkamadım. Özkan kıyıya çıkıp geriye benim yanıma döndü. Beni kıyıya çıkmaya ikna edemedi. Benim yakınlarımdan boğulanlar olmuştu. AFAD’ı aradık ve gelip bizi kurtardılar. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.