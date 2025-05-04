Sular yükselince piknikçiler mahsur kaldı: 25 kişi kepçeyle kurtarıldı

Batman Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Sular yükselince piknikçiler mahsur kaldı: 25 kişi kepçeyle kurtarıldı

Akşam saatlerinde Samanyolu köyü yakınında Çayı kenarına piknik yapmak için gidenlerden 25’i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı.

Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sular yükselince piknikçiler mahsur kaldı: 25 kişi kepçeyle kurtarıldı - 1

İhbarla olay yerine İtfaiyesi Sualtı Arama Ekibi, AFAD ve jandarma sevk edildi.

Adacıklarda mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

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