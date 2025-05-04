Sular yükselince piknikçiler mahsur kaldı: 25 kişi kepçeyle kurtarıldı
Batman Çayı kenarında piknik yapan 25 kişi suların yükselmesiyle oluşan adacıklarda mahsur kaldı. Vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Akşam saatlerinde Samanyolu köyü yakınında Batman Çayı kenarına piknik yapmak için gidenlerden 25’i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı.
Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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