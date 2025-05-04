Sular yükselince piknikçiler mahsur kaldı: 25 kişi kepçeyle kurtarıldı

Akşam saatlerinde Samanyolu köyü yakınında Batman Çayı kenarına piknik yapmak için gidenlerden 25’i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı.



Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.