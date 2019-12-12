Şule İdil yedinci bilirkişi raporunda da kusursuz

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürürken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi Şule İdil Dere davasında 7. bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı.



İtirazlar üzerine istenen bu raporda da genç kızın araç trafiğine kapalı parkta kulaklıkla müzik dinlemesinin 'hayatın olağan akışına ters olmadığı' ve kazada kusurunun olmadığı vurgulandı.

3 yıldır süren davanın sanığı kamyon sürücüsü Mümin Kılıç'ın ise 'asli kusurlu' olduğu ifade edildi.



Sanıklardan Zafer Karasaçlı da sürücüye iş güvenliği eğitimi vermediği için 'tali kusurlu' bulundu.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şule İdil Dere, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle olay yerinde bulunan sanık Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması neticesinde, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti.



İddianamede, tüm sanıkların "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.







