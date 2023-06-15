Şule'yi katleden kocadan skandal savunma

"EVE GELİRSEM SENİ ÖLDÜRECEĞİM MESAJLARI ATMIŞTI"



Şule Akdeniz Tartuk’un annesi S.A. ise sanığın yalan söylediğini belirterek, “Kızıma 14 yaşındayken tecavüz etmişti. O yüzden evlenmek zorunda kaldı. Beyanlarının hepsi yalandır. Sabah evime geldi, kapıyı ben açtım, kızımın kolu çatlaktı. Kızım, oğlumun doğum günü için gelmişti. Bir iki gün yanımda kaldı. Eşi için ‘Çok sorumsuzdur beni hiç arayıp sormuyor’ dedi. Kızım artık yapamayacağını söyleyerek gitmeyeceğini söyledi. Erkan, kızıma tehdit mesajları atarak ‘eve gelirsem seni öldüreceğim’ diye mesajlar atmıştı. Erkan eve geldiğinde kızım çay yaptı birlikte oturduk. Erkan'a ne olduğunu sorduğumda bir şey olmadığını söyledi. Evde olayda kullanılan renkte bir bıçağım yoktur. Erkan ‘Evden çıkın, biz konuşalım’ dedi. Bunun üzerine evden çıktık. Bıçak ünitede bulunmamaktaydı. Ünitede herhangi bir bıçak bırakmamıştım. Ben evden çıktıktan kısa bir süre sonra Erkan'ın akrabalarından biri beni arayarak kızımı öldürdüğünü söyledi. Olay nedeniyle şikayetçiyim.” diye konuştu.



Yapılan savunmaların ardından kararını veren mahkeme heyeti, Erkan Tartuk’u (30) ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.