Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den açıklama

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Yeni bir döneme girilen Suriye’de bölgedeki son durumuun ve tüm gelişmeleri yakından takip edildiği bildirilen MSB açıklamasında "Ülkemizin, Suriye’nin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan ve oluşan durumu fırsat bilerek alan kazanmaya çalışan terörist gruplara yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam etmektedir." denildi.



Terörist unsurların bölgedeki belirsizlikten faydalanarak Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almasına müsaade etmeyeceklerinin kaydedildiği açıklamada "Terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net, kararlılığımızın tam olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İSRAİL SURİYE SALDIRISI



Açıklamada "İsrail, şimdi de 1974 yılında imzalanan 'Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmekte ve Suriye topraklarını işgal etmektedir. Suriye’de barış ve güven için yeni bir fırsat doğmuşken istikrarı bozucu, gerginliği artırıcı ve sivil halkı endişeye sürükleyen aynı zamanda terör gruplarının işine yarayacak bu işgali şiddetle kınıyoruz." değerlendirilmesinde bulundu.



Suriye’de istikrarın tesis edilmesine engel teşkil edecek saldırıların İsrail de dâhil olmak üzere bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun yararına olmayacağının vurgulandı.



SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ TAŞINACAK MI?



Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi.



Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonlarının devam ettiği belirtilirken "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." denildi.



DAEŞ TEHLİKESİNİN DEVAM ETTİĞİ ALGISI



Bakanlık kaynakları, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” yapılmaya çalışıldığına dair haberlerle ilgili olarak “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz.” dedi.



MÜNBİÇ’İN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG’DEN TEMİZLENMESİ



Suriye Milli Ordusu’nun terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Münbiç ilgili de açıklama yapan MSB kaynakları, "Suriye Milli Ordusu (SMO), Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir." açıklamasını yaptı.



Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:



"Söz konusu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO’nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır."



ISPARTA’DA MEYDANA GELEN HELİKOPTER KAZASI



Isparta’da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili de açıklama yapıldı.



“Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır." denilen açıklamada kaza ile ilgili ayrıntılı incelemenin devam ettiği belirtildi.